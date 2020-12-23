İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle temel gıdalarda arz güvenliği ve fiyat istikrarı sağlanmasını teminen bazı ürünlerin gümrük vergilerinde düzenlemeye gidildi.

Buna göre, Ticaret Bakanlığınca, çeltik ve pirinçte halihazırda yüzde 34 ve yüzde 45 olan gümrük vergileri 30 Nisan 2021 tarihine kadar sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 15 olarak uygulanacak.