Ekonomi
AA 17.09.2025 16:14

Çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatı 120 lira oldu

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 9 numara çekirdeksiz kuru üzüm için alım fiyatı, kilogram başına 120 lira olarak belirlendi.

Çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatı 120 lira oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, üretiminde ve ihracatında Türkiye'nin dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzümün, ülkenin tarımsal hasılasında önemli yer tuttuğunu hatırlattı.

Çekirdeksiz kuru üzümde piyasa fiyatlarının üretici aleyhine seyretmesi nedeniyle müdahale ihtiyacı doğduğu belirtilen açıklamada, "Piyasalarda istikrar sağlanması ve üretici mağduriyetinin önlenmesi amacıyla 9 numara çekirdeksiz kuru üzüm için TMO alım fiyatı, kilogram başına 120 lira olarak belirlenmiştir" bilgisi verildi.

TMO üzüm alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamladı, alımlara 22 Eylül'de başlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı
