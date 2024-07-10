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Ekonomi
AA 10.07.2024 21:59

ÇAYKUR'dan yaş çay alımına kontenjan kararı

ÇAYKUR, günlük yaş çay alımlarının kurum kapasitesinin üzerine çıkması nedeniyle yarından itibaren dekarda 50 kilogram kontenjan uygulanacağını açıkladı.

ÇAYKUR'dan yaş çay alımına kontenjan kararı

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ikinci sürgün alımlarının 26 Haziran'da başladığı hatırlatıldı.

Alımların devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Günlük yaş çay alım miktarımız kurum kapasitesinin üzerinde seyretmektedir. Bu nedenle alımlarımız dekar başına 50 kilogram üzerinden yapılacak olup, kısa bir süre sonra tekrar serbest alımlara devam edilecektir. Çay alım sürecinde hiçbir üreticimizin mağdur olmasına izin vermeyeceğimizin ve yine hiçbir üreticimizin ekonomik anlamda zarar görmesine müsaade etmeyeceğimizin bilinmesini isteriz." ifadelerine yer verildi.

Hiçbir üreticinin belirlenen referans fiyatın altında çay satmasının istenmediği değerlendirilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Çay hasadının üretim imkanları sebebiyle birkaç gün içinde bitirilemeyeceğini ve yaş çayın en sağlıklı bekleyeceği yerin bahçe olduğunu bilen üreticilerimizin, acele etmedikleri takdirde maddi ve manevi tüm hak ve hukuklarını rahatlıkla koruyabileceğimizi bilmelerini isteriz. Çaykur, üreticimizin her zaman yanındadır. Üreticilerimizin bütün çaylarını rahatlıkla alabileceğimizi taahhüt ediyoruz."

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