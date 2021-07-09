Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayı ödemeler dengesi istatistikleri ile temmuz ayına ilişkin piyasa katılımcıları anket sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, cari işlemler hesabı mayısta 3 milyar 81 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 31 milyar 858 milyon dolar oldu.

Ayrıntılar gelecek...