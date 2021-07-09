Haber Giriş: 9 Temmuz 2021 Cuma 10:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cari işlemler açığı azaldı
[Fotoğraf: AA]
Mayıs ayında cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 919 milyon dolar azalarak 3 milyar 81 milyon dolar olarak gerçekleşti. 12 aylık cari işlemler açığı 31 milyar 858 milyon dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayı ödemeler dengesi istatistikleri ile temmuz ayına ilişkin piyasa katılımcıları anket sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, cari işlemler hesabı mayısta 3 milyar 81 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 31 milyar 858 milyon dolar oldu.
Ayrıntılar gelecek...
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