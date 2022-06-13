Haber Giriş: 13 Haziran 2022 Pazartesi 10:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cari açık rakamları açıklandı
Cari işlemler hesabı nisanda 2 milyar 737 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 25 milyar 710 milyon dolar oldu.
Sanayi üretim endeksi, nisanda aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 10,8 artış kaydetti.
Etiketler: Sanayi Üretimi
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