Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre cari işlemler açığı, 2017'nin aralık ayına kıyasla 6 milyar 313 milyon dolar azalarak 1 milyar 437 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, 2018 yılında cari işlemler açığı 27 milyar 633 milyon dolara geriledi.

Bir önceki yılın aralık ayında 2 milyar 451 milyon doları açık veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, 2018'in aralık ayında 2 milyar 505 milyon dolar fazla verdi.

Aralıkta ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 5 milyar 861 milyon dolar azalarak 1 milyar 683 milyon dolara geriledi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 118 milyon dolar tutarında artarak 898 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 197 milyon dolar azalarak 883 milyon dolar oldu.

İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 131 milyon dolar azalarak 136 milyon dolara geriledi.

"Portföy yatırımları 1 milyar 840 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti"

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 297 milyon dolar artarak 803 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Portföy yatırımları 1 milyar 840 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 143 milyon dolar net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 672 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 370 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlarda 518 milyon dolar tutarında net giriş oldu. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2 milyar 585 milyon dolar ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 991 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 999 milyon dolar, 51 milyon dolar ve 282 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde aralıkta 860 milyon dolar rezerv artışı gözlendi.

Kaynak: AA