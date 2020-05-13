Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Biyoteknoloji Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Ümit Barış Kutman, 2019'da GTÜ ve GÜBRETAŞ arasında Biyoteknoloji Enstitüsü'nün girişimleriyle 10 yıllık bir iş birliği protokolü imzalandığını söyledi.

Kutman, yeni tip koronavirüs salgını sonrasında tarımsal üretim çalışmalarının öneminin daha da fazla anlaşıldığını belirtti.

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Ülkede milli tarım çalışmalarının çok önemli olduğuna dikkat çeken Kutman, şöyle konuştu:

"Özellikle bitki besleme ürünlerinin, bu biyoteknolojik ürünlerin yerli üretimi maalesef istediğimiz düzeyden çok uzak. Ham maddelerin çoğu ithal. Biyoteknolojik ürünlerin içerikleri ve etkinlikleri ile ilgili soru işaretleri var. Bu konuda hem temel bilim araştırmalarının hem de ürün geliştirmeye yönelik çalışmaların artarak devam etmesi gerekiyor. GTÜ olarak bu alandaki araştırmalar için en büyük eksiğimiz modern bir Ar-Ge seramızın olmayışıydı. Bölgemizde çok ciddi bir sanayi ve nüfus yoğunluğu olduğu halde, bu alandaki araştırmalar çok yetersiz düzeyde. Biz de buna öncülük edelim dedik. GTÜ ve GÜBRETAŞ, Ar-Ge serasının eş finansmanla ortaya çıkarılması konusunda çalışmalara başladı. 500 metrekarelik bir cam Ar-Ge serası kuruyoruz."

[Fotoğraf: AA]

"Yerli ve milli tarım için bitki besinleri üretilecek"

Uluslararası standartlarda bir Ar-Ge serası kurmak için oldukça fazla yatırıma ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Ümit Barış Kutman, "Ar-Ge serası sayesinde GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsünün tarımsal biyoteknoloji ve bitki besleme alanındaki araştırmalar için önemli bir çekim merkezi haline geleceğini düşünüyoruz. Yerli ve milli bitki besleme ürünlerinin geliştirilmesiyle Türkiye'de üniversite-sanayi iş birliğinin çıktı odaklı örneklerinden biri ortaya çıkacak. Serada, Türkiye'de tarımın, özellikle de bitki besleme sektörünün dışa bağımlılığını azaltmaya yönelik projeler yürütülecek. Doğaya ve insana saygılı biyoteknolojik ürünlerin geliştirilmesine öncelik verilecek" dedi.

''Seranın yaz aylarında tamamlanması planlanıyor''

Yaz aylarında inşaatın tamamlanmasının ardından Ar-Ge serasında çalışmalara başlamayı planladıklarını belirten Kutman, cam seranın hakkıyla işletilebilmesi için laboratuvarlar, ofisler ve depo alanları da içeren bir teknik ve idari binanın da bulunması gerektiğini söyledi.