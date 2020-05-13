Dolar kaç lira? Dolar euro ve sterlin ne kadar? Dolar/TL… 13 Mayıs güncel döviz kurları…
Piyasalarda son durum ne? Dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira? Döviz piyasası ne durumda? İşte, 13 Mayıs döviz kurları… Dolar/TL…
Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 6,9940'tan işlem görüyor.
Dün 6,97-7,08 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 değer kaybıyla 6,9976'tan tamamladı.
Dolar/TL, dünkü düşüşünü bugüne taşıyarak 6,98 seviyesine kadar geriledi ve saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında 6,9940'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 7,5900'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 8,5930'dan satılıyor.
Dolar endeksi, önceki kapanışın hemen altında 99,9 seviyesinde seyrediyor. Avro/dolar paritesi, dün analistlerin önemli destek olarak nitelendirdikleri 1,08'in altını görmesinin ardından tepki alımlarıyla 1,0840 seviyesinde dengelendi.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve karantina tedbirlerinin kaldırılmasına yönelik haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirtti.
Bugün yurt içinde ödemeler dengesinin martta 4,9 milyar dolar açık verdiğini, 12 aylık cari fazlanın 1 milyar 463 milyon dolar olduğunu hatırlatan analistler, yurt dışında Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.
Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,98'in altında kapanış olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını ve 6,90'ın gündeme geleceğini kaydetti
13 Mayıs güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 6,9920 6,9930
Avro 7,5860 7,5870
Sterlin 8,5730 8,6160
ANKARA
ABD Doları 6,9600 7,0200
Avro 7,5450 7,6150
Sterlin 8,5210 8,7770
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