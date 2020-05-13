Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 6,9940'tan işlem görüyor.

Dün 6,97-7,08 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 değer kaybıyla 6,9976'tan tamamladı.

Dolar/TL, dünkü düşüşünü bugüne taşıyarak 6,98 seviyesine kadar geriledi ve saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında 6,9940'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 7,5900'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 8,5930'dan satılıyor.

Dolar endeksi, önceki kapanışın hemen altında 99,9 seviyesinde seyrediyor. Avro/dolar paritesi, dün analistlerin önemli destek olarak nitelendirdikleri 1,08'in altını görmesinin ardından tepki alımlarıyla 1,0840 seviyesinde dengelendi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve karantina tedbirlerinin kaldırılmasına yönelik haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirtti.

Bugün yurt içinde ödemeler dengesinin martta 4,9 milyar dolar açık verdiğini, 12 aylık cari fazlanın 1 milyar 463 milyon dolar olduğunu hatırlatan analistler, yurt dışında Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,98'in altında kapanış olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını ve 6,90'ın gündeme geleceğini kaydetti

13 Mayıs güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL

ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 6,9920 6,9930

Avro 7,5860 7,5870

Sterlin 8,5730 8,6160

ANKARA

ABD Doları 6,9600 7,0200

Avro 7,5450 7,6150

Sterlin 8,5210 8,7770