Çeyrek altın ne kadar? Gram altın 2020 fiyatı... 13 Mayıs güncel altın fiyatları...
Altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.703 dolar seviyesinde bulunuyor. Peki, Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Cumhuriyet altını 2020... İşte, 13 Mayıs güncel altın fiyatları…
Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 383,1 liradan işlem görüyor.
Dün, altınının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 383 liradan tamamladı.
Yeni güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın hafif üzerinde 383,1 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 629 lira, Cumhuriyet altını da 2.568 liradan satılıyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili gelişmelerin risk algısını görece yüksek tuttuğunu ve altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, ekonomilerin yeniden açılacağına ilişkin iyimserliğin ise yükseliş eğilimini sınırlandırdığını ifade etti.
Bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi verileri ile Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların direnç, gram altında ise 375 liranın destek konumuna geldiğini bildirdi.
Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın alış fiyatı 384 lira 28 kuruşken satışı ise 384 lira 80 kuruş.Çeyrek altının ise alış fiyatı 614 lira satış fiyatı 629 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
İşte, 13 Mayıs güncel altın fiyatları…
Ons
Alış: 1.703,31 dolar
Satış: 1.703,50 dolar
Gram
Alış: 383,28 lira
Satış: 383,80 lira
Çeyrek
Alış: 614,57 lira
Satış: 629,42 lira
Cumhuriyet
Alış: 2.536,00 lira
Satış: 2.568,00 lira
- 11:23
- 11:24
- 11:29
- 11:25
- 11:10