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Ekonomi
TRT Haber 15.12.2023 11:15

Bütçe uygulama sonuçları açıklandı

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri kasımda 746 milyar 810 milyon lira, giderleri 671 milyar 183 milyon lira oldu. Bütçe fazlası 75,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
[Fotograf: AA]

Buna göre, kasımda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 114,8 artarak 746 milyar 810 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 180,3 artışla 671 milyar 183 milyon liraya ulaştı.

Ocak-kasım döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 83 yükselerek 4 trilyon 660 milyar 543 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 102,2 artarak 5 trilyon 192 milyar 979 milyon lirayı buldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi kasımda 75 milyar 627 milyon lira fazla verirken, ocak-kasım döneminde ise 532 milyar 436 milyon lira açık oluştu.

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