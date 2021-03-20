Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu'nun (TOGG) seri üretime geçmesi sonrasında yılda 100 bin elektrikli aracın kullanıma katılacağı beklentisiyle elektrikli şarj istasyonlarıyla ilgili harekete geçildi.

Belediyenin, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı marifetiyle yaptığı altyapı çalışması çerçevesinde ilgili firmalarla görüşülüp saha çalışmaları gerçekleştirdi.

Kentin 25 ayrı noktasında kurulması planlanan elektrikli araç şarj istasyonlarıyla ilgili yer tespiti de yapıldı.

Şarj istasyonlarının kurulması düşünülen noktalar seçilirken, ana arterlere ve merkez bölgelere yakınlık, vatandaşların şarj istasyonuna araçları ile kolay giriş-çıkış yapabilmesi, özellikle şehirlerarası seyahat edenlerin araç bataryaları şarj edilirken dinlenebilecekleri ve ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri tesislerin yer alması gibi kriterler göz önünde bulunduruldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın otomotiv endüstrisindeki tecrübesini elektrikli otomobil üretiminde de en iyi şekilde göstereceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Günümüzde kullanımı giderek artan elektrikli araçlarla ilgili altyapı hazırlamaya başladık. Geleceğin Bursa'sını inşa ederken, teknolojik değişim ve gelişeme de ayak uydurmaya çalışıyoruz. Yerli ve milli otomobil, sadece Bursa için değil, Türkiye için bir gurur kaynağı olacak. Biz, Bursa'da bu konuda gerekli altyapıyı oluşturarak, örnek bir kent olmak istiyoruz. Yakın gelecekte önemli bir ihtiyaç haline gelecek elektrik araç şarj istasyonları ile ilgili çalışmaları başlattık."