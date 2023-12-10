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Ekonomi
İHA 10.12.2023 13:13

Buğdayların atası 12 bin yıllık siyez çiftçinin yüzünü güldürüyor

Kastamonu’da buğdayın atası olarak bilinen 12 bin yıllık siyez buğdayı, toprakla buluştu.

Buğdayların atası 12 bin yıllık siyez çiftçinin yüzünü güldürüyor
[Fotograf: İHA]

Sulama yapılmadan kar sularıyla kendini besleyen siyez buğdayının bereketini gören çiftçiler üretim kapasitesini arttırmayı hedefliyor. Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde yaklaşık 12 bin dekar alanda ekilen ve buğdayın atası olarak bilinen coğrafi işaretli ürün siyez buğdayının ekimine başlandı.

Bölgede “kabulca”, “kaplıca” veya “Hitit bulguru” olarak da bilinen siyez buğdayının ekimi, kar yağışı öncesinde çiftçiler tarafından gerçekleştirildi.

Buğdayların atası 12 bin yıllık siyez çiftçinin yüzünü güldürüyor

Hiçbir kimyasal madde kullanılmadan ekilen siyez buğdayı, sulanmadan ve hiçbir gübre kullanılmadan, kar suyuyla yetişiyor.

Ağustos ayında da hasadı yapılan siyezden aldıkları rekolteden ve vatandaşların gösterdiği ilgiden büyük memnuniyet duyan ilçedeki çiftçiler, üretimi arttırmayı hedefliyor.

Buğdayların atası 12 bin yıllık siyez çiftçinin yüzünü güldürüyor

“2024 yılında hasadını yapacağımız siyez buğdayımızın ekimini yapıyoruz”

İhsangazi’de çiftçilik yapan Vahittin Ciğerci, “2024 yılında hasadını yapacağımız siyez buğdayını ekiyoruz. Allah cümlemize hayırlısını nasip etsin, verimli bir hasat nasip etsin. İnşallah Temmuz ya da Ağustos ayları içerisinde hasadını da yapacağız. Şimdilik çok iyi, Allah müsaade etti. Bu yıl kar yağışı olmadı henüz, ekimimiz tam zamanına denk geldi. Aslında siyez buğdayı, kış ayında kar yağdığında ekilmesi gerekiyor. Çünkü siyez, kabuklu olduğu için en ufak bir zarara uğramaz. Onun için şu anda siyez tohumunun ekme zamanı” dedi.

Buğdayların atası 12 bin yıllık siyez çiftçinin yüzünü güldürüyor

“12 bin yıllık ata tohumu siyez buğdayımızı ekiyoruz”

İhsangazi ilçesinde siyez üreticiliği yapan genç çiftçi Yasin Ciğerci ise, “Bugün tarlamıza 12 bin yıllık ata tohumu siyez buğdayımızı ekiyoruz. Hava şartlarından dolayı siyez buğdayımızı ekememiştik. Yeterli yağış olmadığından ve yağmur yağmadığından dolayı siyezi ekemedik. Yağmurlu havadan sonra tarlamızda ekime hazırlık süreçlerimiz gerçekleşti. Tarlamızı hazır hale getirdik. Tarlayı hazır hale getirdikten sonra siyez buğdayımızı toprakla buluşturuyoruz. Siyez, bizim için çok önemli. Geçim kaynağımız siyez buğdayını ektikten sonra yaz ayında hasadını yapıyoruz. Hasat ettikten sonra taş değirmenimizde işliyoruz” diye konuştu. 80 dönümlük tarlalarını siyezle buluşturduklarını ifade eden Sebahattin Ciğerci ise “Şu anda 80 dönümlük tarlamıza siyez ekiyoruz. 12 bin yıllık olan ata tohumumuz siyezi inşallah toprakla buluşturuyoruz” diye konuştu.

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