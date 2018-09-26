Buğdayda prim desteği ve gübrede indirim çiftçiyi sevindirdi

Çiftçiler, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin indirim ve prim desteği ile ilgili açıklamalarından dolayı bir hayli mutlu.

Çiftçi için can suyu niteliğinde

Atatürk Barajı sayesinde sulama alanlarının her geçen gün genişlediği Şanlıurfa, Türkiye'deki pamuğun yüzde 43'ü, mercimeğin yüzde 36'sı, buğdayın yüzde 10'u, arpanın ise yüzde 11'ini üretiyor.

Ekilebilen tarım alanı bakımından Konya ve Ankara'dan sonra üçüncü sırada yer alan, pamuk, buğday, arpa, mercimek, mısır, başta olmak üzere birçok ürünün yetiştiği kentte, insanların en büyük gelir kaynağını zirai faaliyetler oluşturuyor.

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Öztürkmen, tarımda en büyük sorunun dışa bağımlılık olduğunu söyledi.

Bakanlığın verdiği müjdenin tarıma olumlu yansımaları olacağını aktaran Öztürkmen, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın gübrede indirim ve destekleme priminde artış müjdesi, çiftimiz için can suyu niteliği taşıyor" dedi.

Öztürkmen, bu yıl tarım girdilerinde yüzde 100 artış yaşandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Tarımdaki en büyük problemimiz dışa bağımlılık. Özellikle ham maddede dışa bağımlıyız. Gübrede yapılan indirim güzel fakat çiftçiler açısından bakıldığında az görünüyor. Bunun gibi indirimlerin devamının gelmesi gerekiyor. Buğday ve arpadaki destek, diğer ürünler gibi değil, bunlarda prim desteğinin yüzde 100 olması iyi. Bunun da devamı gelirse çiftçiler daha da rahatlayacak. Böyle müjdeler tarımı olumlu şekilde etkiler, ekili alanları genişletir. Çiftçilerimiz yurt dışından gelen gübreler yerine yerli gübreleri tercih etmeli. Yerli gübre kullanımı hem maliyetleri düşürür hem de dışa bağımlığı ortadan kaldırmış olur. Yarasa, solucan ve azot gübresinin kullanımına da destek verilmeli. Yerel gübre kullanımı birçok açıdan avantajlı."

Gübre fiyatlarının denetlenmesi talebi

Harran Ovası'nda çiftçilik yapan Kemal Aktaş da, Bakanlığın indirim ve prim desteği kararlarının çok yerinde olduğunu dile getirdi.

Bölgenin en önemli geçim kaynağının pamuk olduğunu ifade eden Aktaş, "Bakanlığın kimyevi gübrede yüzde 15'lere varan indirim sağlanacağını ve buğday ile arpada prim desteğinin arttırılacağını açıklaması bizi çok sevindirdi. Bu yıl şükürler olsun ürünlerimiz de verimli ve bereketli. Bunun yanında verilecek yeni destekler çiftçileri daha da memnun etti" dedi.

Örencik Mahallesi'nde çiftçilik yapan Medet Gökçe ise, gübrede yapılacak indirimin çiftçiye yansımasının az olacağına inandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Devletimiz sağ olsun gübrede yüzde 15'lere varan indirim yapmayı planlıyor. Bunun tarıma ve çiftçiye yansıması güzel olacak. Bizim istediğimiz sektörün ve dağıtım merkezlerinin denetimleri artsın. Bazı büyük firmalar gübreyi pahalıya satıyor. Yani yapılan indirimler çiftçiye fazla yansımıyor. Bayiler dolar kuruna göre veya kafalarına göre fiyatları değiştiriyor. Bunun sıkı takibini istiyoruz. Fiyatlarda artış yaşanmaması halinde çiftçinin kazancı iyi olacak. Bu, Şanlıurfa'da birçok sektöre yansıyacak. Çünkü buranın geçimi tarım üzerine."

Kaynak: AA