Geçen hafta dünya genelinde açıklanan verilerin karışık bir görünüm ortaya koyması ve koronavirüs salgınında birçok ülkede delta varyantının yayılımının hızlanması gündemin öne çıkan gelişmeleri oldu.

Pay piyasaları tarafında risk iştahının yüksek seyretmesi ile tarihi seviyeler görülürken, bu gelişmede yatırımcıların genellikle resmin olumlu tarafına odaklanma eğiliminin devam etmesi, fiyatlamalarda "destekleyici para politikalarının devam edeceği" ve "ekonomide pozitif ilerleme" temalarını baz alması etkili oldu.

ABD'de açıklanacak temmuz ayı enflasyon verisi kritik önem taşıyor

Geçen haftanın en önemli verisi olarak öne çıkan ABD'de tarım dışı istihdam temmuzda 943 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti, ülkede işsizlik oranı da yüzde 5,4 ile Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. İstihdam piyasasındaki pozitif ilerlemenin ardından, para politikalarına dair belirsizliklerin devam ettiği bir ortamda bu hafta ABD'de açıklanacak temmuz ayı enflasyon verisi kritik önem taşıyor.

TCMB perşembe günü faiz kararını açıklayacak

Yurt içinde ise bu hafta perşembe günü açıklanacak TCMB'nin faiz kararı piyasaların odağında bulunuyor. İkinci çeyrek bilançoların açıklanmaya devam edeceği yeni haftanın veri takviminde, salı işsizlik oranı, perşembe sanayi üretimi ve cuma ödemeler dengesi ile konut satış istatistikleri öne çıkıyor. Cuma günü ayrıca, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in de Türkiye için not değerlendirmesini açıklaması bekleniyor.

Yurt içinde geçen hafta beklentileri aşan enflasyon verisine karşın, pozitif bilançolar ve yüksek küresel risk iştahının etkisiyle Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 3 değer kazandı ve 1.434,76 puandan kapandı. Dolar/TL ise geçen hafta yüzde 2,1 yükselerek 8,6311'den kapanmasının ardından yeni haftaya yatay başladı.