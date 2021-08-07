Haber Giriş: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 09:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ekonomide gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
[Fotoğraf: AA]
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını 12 Ağustos'ta açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tutmuştu.
Ekonomide gözler Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı faiz kararında olacak. TCMB Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında 12 Ağustos Perşembe günü toplanacak.
Merkez Bankası, piyasaların beklediği faiz kararını açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tutmuştu.
Bankanın bir önceki toplantısında yapılan açıklamada, eldeki tüm araçların kararlılıkla kullanmaya devam edeceği vurgulanmıştı.
Etiketler: Merkez Bankası Faiz Ekonomik Düzenlemeler
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