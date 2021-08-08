Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, haziran ayına ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, haziran ayında 1036 yatırım teşvik belgesi verildi.

22 bin kişinin istihdam edilmesi planlanıyor

Belge alan projelerin yatırım tutarı 16 milyar 899 milyon 999 bin 755 lira olarak hesaplandı.

Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle elde edilecek istihdam sayısı yaklaşık 22 bin kişi olarak açıklandı.

37 yatırım teşvik belgesi iptal edildi

Bu arada sabit yatırım tutarı 208 milyon 316 bin 914 lira olan ve 678 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 37 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Ayrıca bu dönemde 171 firma yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi aldı. Bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı ise 7 bin 109 oldu.