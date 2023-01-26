Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, 5 yıl önce İstanbul Ticaret Odası tarafından kuruldu.

Kısa sürede girişimci ekosisteminin önemli bir merkezi haline geldi.

Bugüne dek, 5 bin girişimciyi ağırlayan BTM'nin başarısı, İsveç merkezli derecelendirme kuruluşu UBI Global tarafından tescillendi.

BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı, “Dünyanın en büyük endeksi olan UBI Global dediğimiz bu özellikle start-up dediğimiz girişimcilik merkezlerini sıralayan, endeksleyen ve bu anlamda raporlayan bir yapı olarak bizi dünyanın en iyi beş tane kuluçka merkezi arasında seçti" dedi.

60 kritere göre inceleniyor

UBI Global, hızlandırma merkezlerini 60 kritere göre değerlendiriyor.

Elbaşı konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

”Bunların içerisinde girişimci sayısından tutun girişimcinin aldığı yatırım tutana kadar, ticarileşen girişimci sayısından tutun girişimcinin yaptığı satışlara kadar çok farklı parametreler var. 6-7 aylık bir inceleme sürecinden sonra bütün bu performans metriklerinin getirdiği karşılık gelen o sayılar hepsi artık tescillenmiş oldu."

"Bu başarının arkasında tüm paydaşlarımız bulunuyor"

BTM, 2 milyar liralık ekonomik büyüklüğe ulaştı.

Elbaşı, girişimci ve yatırımcıların başarılarıyla Türkiye'nin dünya sahnesinde yer aldığını vurguladı.

Hedef büyüten BTM, bundan sonra küresel çekim merkezi olmak için çalışacak.

