Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) ham petrol boru hattı, yaklaşık 2 bin kilometre uzunluğunda ve Yüzyılın Enerji Projesi olarak adlandırılıyor.

Hat ile Azerbaycan petrolü, Gürcistan üzerinden Adana'nın Ceyhan ilçesindeki deniz terminaline ulaşıyor. Buradan da tankerlerle dünya pazarlarına taşınıyor.

Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattından geçen yıl 305 tankere 224 milyon 388 bin 520 varil yükleme yapıldı.

Deniz terminalinden 2006 yılından bu yana yüklenen ham petrol 4 milyar 232 bin 552 varile ulaştı.

Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı, batıya kesintisiz ve güvenli enerji akışı sağlanması sebebiyle stratejik öneme sahip.

Haber: Sena Kaya

Kamera: Çağlar Öztürk

Kurgu: Enes Peri

