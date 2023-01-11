Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 16:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
BTC'den 16 yılda 4 milyar varil petrol aktı
Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru hattından geçen yıl, yaklaşık 225 milyon varil ham petrol yüklendi. En çok sevkiyat 21 milyon varille kasım ayında yapıldı.
Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) ham petrol boru hattı, yaklaşık 2 bin kilometre uzunluğunda ve Yüzyılın Enerji Projesi olarak adlandırılıyor.
Hat ile Azerbaycan petrolü, Gürcistan üzerinden Adana'nın Ceyhan ilçesindeki deniz terminaline ulaşıyor. Buradan da tankerlerle dünya pazarlarına taşınıyor.
Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattından geçen yıl 305 tankere 224 milyon 388 bin 520 varil yükleme yapıldı.
Deniz terminalinden 2006 yılından bu yana yüklenen ham petrol 4 milyar 232 bin 552 varile ulaştı.
Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı, batıya kesintisiz ve güvenli enerji akışı sağlanması sebebiyle stratejik öneme sahip.
Haber: Sena Kaya
Kamera: Çağlar Öztürk
Kurgu: Enes Peri
Etiketler: Petrol
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