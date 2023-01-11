Hırdavat Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'nden (HISİAD) yapılan açıklamada, HISİAD Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu'nun dernek üyelerinin bir araya geldiği toplantıdaki değerlendirmeleri yer aldı.

Sektör olarak yaklaşık 750 bin kişiye istihdam sağladıklarını, Türkiye'nin her ilinden dünyaya ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Tecdelioğlu, hırdavat sektörü markasını yeniden canlandırdıklarını anlattı.

Tecdelioğlu, Türkiye'de hırdavat sektöründe 14 bin 550 firmanın faaliyet gösterdiğini, kaydederek, "750 bin çalışanımızla çok büyük bir aileyiz ve bu yıl da rekor ihracat gerçekleştirdik. Bir önceki yıla göre ihracatımız yüzde 9'luk artışla 11,8 milyar dolara ulaştı. Kilogram başına düşen ihracat birim değerinde ise 5,3 dolar seviyelerine ulaştık. Bu da Türkiye ortalamasının 3,5 katı demek." ifadelerini kullandı.

İhracatta öncelikli hedeflerinin AB ülkeleri olması gerektiğini vurgulayan Tecdelioğlu, Avrupa Birliği ülkelerine ihracatın 2022'de yüzde 8 artarak 4,5 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Tecdelioğlu, diğer Avrupa ülkelerine yüzde 19,2'lik artışla 2,5 milyar dolarlık dış satıma imza attıklarını belirterek, en yüksek ihracatın 1,3 milyar dolarla Almanya'ya yapıldığını, onu 763 milyon dolarla Irak'ın, 616 milyon dolarla Rusya'nın izlediğini anlattı.

"İhtisas organize sanayi bölgesi kurulabilir"

Çetin Tecdelioğlu, hırdavat sektörüne önem verilmesi gerektiğine işaret ederek, "Teşviklerden, organize sanayi bölgelerinden, istihdamdan, eğitimden her sektörün aldığı gibi destek almamız gerekiyor. Birlikteliğimizle gücümüzü artırıp daha fazlasını yapmalıyız. Niye ihtisas organize sanayi bölgesi kurmayalım? Neden meslek liselerinde hırdavat ile ilgili bir bölüm olmasın, eğitim olmasın? Tüm bunların olması için hep birlikte çalışmalıyız." açıklamasında bulundu.

Tecdelioğlu, Avrasya'nın hırdavat fuarı Hardware Eurasia'yı bu yıl 24-27 Mayıs'ta düzenleyeceklerini, fuarla sektör ihracatına katkı sunmaya devam edeceklerini bildirdi.