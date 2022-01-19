Dün 88,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 87,51 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 87,94 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,36 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, COVID-19 Omicron varyantı nedeniyle artan vakalara rağmen küresel talep toparlanmasının sürdüğü bir dönemde, arz kısıntılarına yönelik endişeler etkili oldu.

Pazartesi günü Yemen'deki İran destekli Husilerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) düzenledikleri saldırı da piyasalarda yaşanan olası arz kesintilerine ilişkin endişeleri pekiştirerek fiyatları destekledi.

Husilerin BAE'nin başkenti Abu Dabi'nin Musaffah bölgesine düzenlediği insansız hava aracı saldırısı sonucu 3 yakıt tankerinde patlama meydana gelmişti.

Piyasalar, bugün açıklanacak ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verilerine odaklandı.

Brent petrolde teknik olarak 88,64 ile 89,76 dolar aralığı direnç, 86,42 ile 85,32 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.