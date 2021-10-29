Dün 84,56 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,32 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,69 azalışla 83,73 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,77 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 4 milyon 300 bin varille beklentinin üstünde arttı. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 650 bin varil artacağı yönündeydi. Ülkenin stratejik petrol rezervlerinde 1 milyon 100 bin varil, benzin stoklarında ise 2 milyon varil düşüş görüldü.

Petrol fiyatları, ülkede talebin gerilediğine ve arzın toparlandığına işaret eden ham petrol stoklarındaki artış nedeniyle geriledi.

İran'ın nükleer müzakerelere yeniden başlanacağını duyurması da küresel petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketine sebep oluyor.

Kısa vadede, arzın talebin gerisinde kalması nedeniyle doğal gaz fiyatlarındaki yükselişin süreceğini belirten uzmanlar, kış döneminde doğal gazdaki bu durumun petrol kullanımını artıracağını, petrol fiyatlarında da buna bağlı yükseliş görülebileceğini ifade ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 84,17 ile 84,84 dolar aralığının direnç, 83,50 ile 82,80 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.