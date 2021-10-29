Ağustosta başlayan ve yaklaşık iki ay süren fındık hasadı sona erdi. Fındığını toplayan üreticiler, mahsullerini kuruttuktan sonra tüccar ve sanayicilerin yolunu tuttu.

Sanayiciler, serbest piyasada 23 ile 25 liradan aldıkları fındığı işleyerek yurt dışına ihraç etmeye başladı. İhracat sezonunda geçen yıl eylül-ekim aylarında 53 bin 664 ton iç fındık ihraç edilirken bu yıl aynı dönemde ihracat rakamı 61 bin 344 tona ulaştı. Bu ihracattan ise 404 milyon 370 bin dolar gelir elde edildi.

"Bu yıl en az 330 bin ton iç fındık ihracatı bekliyoruz"

KFMİB Yönetim Kurulu Üyesi Cem Şenocak, bu yıl fındık üretimi yapılan diğer ülkelerin rekoltelerinin düşük olduğunu açıkladı.

Dünya fındık üretiminde yaşanan bu düşüşün Türk fındığının lehine bir durum olduğunu belirten Şenocak, "Bu yıl en az 330 bin ton iç fındık ihracatı bekliyoruz. Dünyada, bizden sonraki en önemli üretici ülke konumunda olan İtalya’da bu sene fındığın az olması Türk fındığının, ihracatının ve imalatının lehine olan bir durum. Eylül ve ekim ayında ise geçtiğimiz yıl 53 bin 664 bin ton iç fındık ihracatı yapıldı. Bu yıl ise yaklaşık 8 bin ton ihracatta artış yaşandı ve ihracatımız 61 bin 344 tona yükseldi. Bu rakamların ilerleyen günlerde daha da yükseleceğini düşünüyorum. Bu kapsamda geçen sene tüm ihracat sezonunda 290 bin ton olan ihracatımızın bu yıl en az 330 bin ton iç fındık olması öngörülüyor. Aynı zamanda iç piyasada da tüketimimiz devam ediyor. Bu sene 150 bin ton civarında da kabuklu olarak da bir iç piyasa tüketimi bekleniyor. Bu da Türkiye’nin lehinedir. Genel olarak Türk fındığı ihracatında olumlu bir ihracat sezonu” diye konuştu.