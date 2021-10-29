Rekabet Kurulu'nun salgın sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile tedarikçilerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak açtığı soruşturma sonuçlandı.

6 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan miktarda idari para cezası verildi. Rekabet Kurulu, BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK, A 101 ve Savola Gıda'ya toplam 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası verilmesine karar verdi.

23 teşebbüs hakkında ise rekabet kanununun ihlal edildiğine yönelik bulguya ulaşılamadığından, para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verildi.

Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren firmalar 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemeleri'ne başvurabilecek.

Firmaların fiyatlar belirlenirken anlaşma yaptığı tespit edildi

Rekabet Kurulu'nun zincir market ve tedarikçi teşebbüslere yönelik soruşturmasında sözlü savunmalar alınmıştı. Söz konusu firmaların fiyatlar belirlenirken anlaşma yaptığı tespit edilmişti.

Tedarikçiler aracılığıyla geleceğe dönük fiyatlar, fiyat artış tarihleri, dönemsel kampanyalar gibi rekabete hassas bilgilerin zincir marketlerle paylaşıldığı da soruşturma kapsamında tespit edilmişti.

Bu kuruluşlara idari para cezası verilmesi istenmişti.