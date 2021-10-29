Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kasım 2021-Ocak 2022 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, Hazine söz konusu dönemde 76,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 75,2 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek. Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

Kasımda yaklaşık 15 milyar lira, aralıkta yaklaşık 14 milyar lira ve Ocak 2022'de 46,2 milyar lira iç borçlanmaya gidecek

İç borçlanma stratejisinde, kasımda 11,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık yaklaşık 15 milyar liralık, aralıkta 20,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık yaklaşık 14 milyar liralık, Ocak 2022'de de 44,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 46,2 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Kasım ayındaki iç borçlanmanın 10,7 milyar lirasının piyasadan, 4,4 milyar lirasının kamuya satışlardan, aralık iç borçlanmasının 9,4 milyar lirasının piyasadan, 1,3 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 3,4 milyar lirasının kamuya satışlardan, Ocak 2022'deki iç borçlanmanın ise 41,9 milyar lirasının piyasadan, 2,9 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 1,4 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Söz konusu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek.

Bu dönemde 17 tahvil ihalesi düzenlenecek, 2 kira sertifikasının da doğrudan satışı yapılacak.

Kasımda 29,2 milyar liralık, aralıkta 23,6 milyar liralık, Ocak 2022'de de 48,2 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 24,8 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.