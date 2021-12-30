Dün 80,17 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,23 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.11 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,05 düşüşle 79,19 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,59 dolardan alıcı buldu.

COVID-19'un Omicron varyantının ekonomik toparlanma ve küresel petrol talebi üzerindeki etkilerinin oluşturduğu belirsizlik petrol fiyatlarındaki yükselişi kısıtlıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3 milyon 600 bin varil (yüzde 0,8) azalarak yaklaşık 420 milyon varil olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 3 milyon 233 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 400 bin varil (yüzde 0,2) azalışla 595 milyon varile düştü.

Öte yandan piyasalar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun 4 Ocak'ta yapacakları toplantıya odaklandı. Toplantıda, grubun şubatta günlük 400 bin varillik planlı üretim artışına devam edip etmeyeceği kararlaştırılacak.

Brent petrolde teknik olarak 79,34 ile 79,61 dolar aralığının direnç, 79,07 ile 78,80 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.