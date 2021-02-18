Dün 64,96 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,34 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 10.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,89 artışla 64,92 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 61,59 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolde teknik olarak 65,41 ile 65,94 dolar aralığı direnç, 64,87 ile 64,35 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.

Texas'taki kötü hava koşulları, fiyatları etkiliyor

Dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'nin Texas eyaletinde ender görülen dondurucu soğuk havanın ülkenin ham petrol üretimini haftalarca kesintiye uğratabileceği endişeleri, fiyatların yükselişinde etkili oluyor.

ABD'nin iç ve güney eyaletlerini etkisi altına alan sert kış şartları nedeniyle Teksas'ta üretici ve rafineriler faaliyetlerini durdurmak veya kapasitelerini düşürmek zorunda kalmıştı.

Toplam 31 rafineriye ev sahipliği yapan, günlük yaklaşık 4,6 milyon varil üretimin gerçekleştirildiği Texas'ta soğuk havanın neden olduğu arz kesintisinde 5'inci güne girilirken, üretimde toparlanmanın uzun zaman alacağı tahmin ediliyor.