Cuma günü 52,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 52,26 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,7 azalışla 50,82 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 47,94 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, İngiltere'de koronavirüsün yüzde 70 daha bulaşıcı bir türünün ortaya çıkması etkili oldu.

Brent petrolde teknik olarak 51,03 ile 51,18 dolar aralığı direnç, 50,68 ile 50,48 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.