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Ekonomi
AA 18.12.2023 09:42

Brent petrol haftaya 77,09 dolardan başladı

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda ​ haftanın ilk işlem gününe ​​77,09 dolardan başladı.

Brent petrol haftaya 77,09 dolardan başladı
[Fotograf: AA]

Cuma günü 77,23 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,55 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,70 artışla 77,09 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,34 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları haftaya yükselişle başladı. Fiyat artışında, Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırıların petrol arzında kesintiye yol açacağı endişeleri ve Rusya'dan yapılan petrol ihracatındaki düşüş etkili oldu.

Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de İsrail'e giden gemileri hedef alan eylemlerinin ardından bazı gemicilik şirketleri Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Kasım'dan bu yana 55 geminin rotasının Ümit Burnu'na yönlendirildiğini belirtti.

Kızıldeniz'deki gerginlik sebebiyle Babu'l Mendeb Boğazı'ndan geçen gemilerin yön değiştirmek zorunda kalması petrol piyasalarını da etkiliyor. Söz konusu boğaz, küresel deniz yoluyla emtia sevkiyatları için dünyanın en önemli rotalarından biri olma özelliğini taşıyor.

Öte yandan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, dün aralıkta petrol ihracatı kesintilerini günde 50 bin varil daha düşürebileceklerini duyurdu. Rusya halihazırda nisan ayından bu yana uyguladığı günlük 500 bin varil gönüllü kesintisini gelecek yılın ilk çeyreğinde de devam ettirecek.

Brent petrolde teknik olarak 77,24 ile 77,40 dolar aralığının direnç, 76,72 ile 76,62 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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