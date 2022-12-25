Ekrem Arıkan, Borsa İstanbul'da yerli yatırımcı talebinin son 6 ayda ivmelenmekle beraber 2022'nin oldukça hareketli geçtiğini, 2022'nin bu anlamda rekorların sürekli kırılıp tazelendiği bir yıl olduğunu bildirdi.

Yatırımcı ilgisinin hala hızla artarak devam ettiğini aktaran Arıkan, "Yılbaşından bu yana 1 milyon 200 bini aşan bir yatırımcı ilgisi oldu. Bugünlerde ise 3 milyon 580 bin hisse senedi piyasasına doğrudan yatırım yapan yatırımcı var. 1 milyon 207 bin yatırımcının 179 bini aralıkta gelmiş ki bu da çok önemli bir sayı." dedi.

Yeni yatırımcı ilgisini "risk iştahı artan yatırımcılar" ve bir de "ilk defa yatırım hesabı açarak hisse senedi alımına başlayan yatırımcılar" olarak ikiye ayırdıklarını belirten Arıkan, "Bu iki gruba ayrı ayrı bakacak olursak, 755 bin yatırımcı risk iştahı artarak fon ve tahvil gibi yatırımlarının yanında doğrudan hisse senedi almaya başlamış. 451 bin kişi ise bu yıl yatırım hesabı açarak hisse senedi almış." diye konuştu.

"Bu ortaklık kültürünü, tarihimizde, geçmişimizde olan bu kültürü tekrar canlandırmamız, geliştirmemiz gerekiyor"

Ekrem Arıkan, yeni gelen yatırımcılar arasında 20 ila 29 yaş aralığında bulunan 242 bin yatırımcı olduğuna işaret ederek, gençlerin manipülatif piyasalardansa halka arzlarla zenginleşen Borsa İstanbul'da işlem yapmalarını daha sağlıklı bulduklarını söyledi.

Halka açık şirket sayısının 500'ü geçtiğini bildiren Arıkan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hem halka açık şirketlerin sayısı hem de bunlara ortak olan yatırımcı sayısı gittikçe artıyor. Yani özellikle bizim çok üstünde durduğumuz bir husus var. Bir hisse senedi almak demek, şirkete ortak olmaktır. Bu ortaklık kültürünü, bizim tarihimizde, geçmişimizde olan bu kültürü tekrar canlandırmamız, geliştirmemiz gerekiyor. Her zaman söylüyoruz; borsada oynanmaz, borsada bir şirkete ortak olunur, yatırım yapılır. Bu sayıların da bu şekilde artarak ilerlemesi bize bu anlamda çok büyük memnuniyet veriyor."

Yatırımcılar arasında kadınların oranı artıyor

MKK Genel Müdürü Dr. Arıkan, kadın yatırımcıların da ilgisinin arttığını gördüklerini ifade ederek, "Sermaye piyasalarında hesap açarak hisse senedi almış yatırımcıların oranlarına baktığımız zaman bunun yüzde 35'i kadın, yüzde 65'i erkek. Bu oranı sevindirici buluyorum. Çünkü daha önce bu oran yüzde 30'a yüzde 70 gibiydi." dedi.

Kadınların yatırım davranışlarını henüz analiz etmediklerini ancak ilerleyen dönemde bu konuyu da çalışmak istediklerini aktaran Arıkan, genel olarak bakıldığında, erkelerin risk iştahının kadınlara göre daha yüksek olduğunu, kadınların yatırım tarzlarını daha sağlıklı bulduklarını söyledi.

"Portföy büyüklükleri oldukça sağlıklı görünüyor"

Yeni yatırımcıların portföy büyüklüğü bakımından incelendiğinde, ortalama değerlerin oldukça sağlıklı ilerlediğine işaret eden Arıkan, yeni yatırımcının portföy büyüklüğünün ortalamada eski yatırımcılara oranla daha düşük kalmasının gayet normal olduğunu belirtti.

Yeni yatırımcının gözü kara bir şekilde evini satarak veya kredi kullanarak borsada yatırım yapmasının sağlıksız olduğunu vurgulayan Arıkan, "Geçmişte yaşanmış böyle kötü tecrübeler var. Borsanın yükseldiği zamanlarda sağından solundan duyduğu haberlerle borsaya girip büyük mağduriyetler yaşayan yatırımcılar olabiliyor. Sağlıklı olan daha mütevazı büyüklüklerle finansal yatırımlarla girmek ki, bu bizim analizlerimiz çerçevesinde gayet güzel görünüyor." dedi

Yılın başlarında yeni yatırımcıların ortalama portföy büyüklüğünün 50 bin lira olduğunu aktaran Arıkan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geldiğimiz noktada ekim, kasım, aralıkta ortalama yeni yatırımcılar için söylüyorum; portföy büyüklükleri 100 binin üzerine çıkmış görünüyor. Bu ne demek? Yani yılbaşında girip de hala portföyünü saklayan veya eylül, ekim, kasım aylarında gelenlerin ortalama toplam portföy büyüklükleri 100 binleri aşmış. Demek ki yılbaşında gelenler de bir şekilde 50 bin lira ile geldiyse artık hisselerdeki artışlarla beraber 100 binin üzerine gelmiş. Yeni gelenler de ortalama 100 bin gibi bir portföy büyüklüğüyle yatırımını yapmış. Bu gayet sağlıklı bir şey."

"Halka arzlar, yeni yatırımcılar için cazibe oluşturuyor"

Ekrem Arıkan, halka arzların yeni yatırımcılar için cazibe oluşturduğunu, büyük ölçekli halka arzın olduğu bir günde yatırımcı sayısının önemli oranda artabildiğini söyledi.

MKK'nin internet sitesinde bu verilerin günlük olarak yayınlandığını ve yatırımcıların gelişmeleri buradaki platformlardan takip edebileceklerini aktaran Arıkan, bu platformların yatırımcıların finansal okuryazarlığının artırmasına önemli katkıda bulunacağını düşündüklerini kaydetti.

Daha önce kağıt üzerine basılarak kayıt edilen hisse senetleri başta olmak üzere birçok varlığın artık MKK tarafından kayıt alındığını bildiren Arıkan, 2005'ten bu yana Türkiye'de organize işletilen tüm piyasalara kaydi saklama hizmeti verecek potansiyellerinin bulunduğunu belirtti.