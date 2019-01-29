Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.808,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 4,75, holding endeksi yüzde 3,14 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,01 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,37 ile tekstil, deri oldu.

Güne artışla başlayan endeks, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 102.500'ün kırılmasının ardından ivme kazanan yükselişi ile gün içinde gördüğü en yüksek seviye olan 104.098,37 puandan günü tamamladı. Endeks böylece 29 Mayıs 2018'den bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, yarın ABD Merkez Bankasının (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirtti. Fed'in faiz artırmasının beklenmediğini, Powell'ın söylemlerinden gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını ifade eden analistler, İngiltere parlamentosunda görüşülen Brexit önerileri ve ABD'nin büyümesi başta olmak üzere yoğun veri akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Analistler, Powell'ın güvercin söylemlerinin devam etmesi durumunda Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülke varlıklarına ilginin devam edebileceğini bildirerek, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının açıklayacağı yılın ilk enflasyon raporunun takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 üzerinde kalındığı sürece hedefin 105.000 ve 107.200 seviyeleri olacağına değinen analistler, olası düşüşlerde ise 100.000'in destek konumuna gelebileceğini vurguladı.

Kaynak: AA