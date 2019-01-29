Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotasının yüzde 2,5’e düşürülmesi hususunda açıklama yaptı.

Bakan Pakdemirli’nin açıklaması şu şekilde:

“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti Genel Merkezi'nde 'Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasında NBŞ kotasının yüzde 2,5’e düşürüleceğine yönelik açıklamada bulunmuş, şekerpancarı sektörüyle vatandaşımız tarafından bu açıklama memnuniyetle karşılanmıştır. 4634 sayılı Şeker Kanunu gereğince, şeker kotaları Cumhurbaşkanlığı Makamınca belirlenmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nişasta bazlı şeker kotasını yüzde 2,5'e indiriyoruz. Halkımızın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi için üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz.https://t.co/av6Xd7Hvqt pic.twitter.com/cHnB62sdDA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 29 Ocak 2019

2001 yılında yayımlanan Şeker Kanunu çerçevesinde yüzde 10 olarak belirlenen NBŞ kotası geçtiğimiz yıl yüzde 5’e düşürülmüştü. Yapılacak düzenleme ile bu oran yüzde 2,5’e çekilecek ve halkımızın sağlıklı, güvenilir gıdaya ulaşması için gereken yapılmış olacaktır.

Ayrıca bu düzenleme ile yaklaşık 500 bin ton pancarın kota kapsamında ilave üretilmesi söz konusu olacak ve kotanın artırılmasıyla üreticilerimiz rahatlayacak.

NBŞ kotasının düşürülmesinde olduğu gibi vatandaşlarımızın gıda sağlığını korumaya yönelik çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek”

Kaynak: TRT Haber