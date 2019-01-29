Şekerbank açıklamasına göre, banka Antalya'da fırtına ve hortum felaketinden etkilenen esnaf ve çiftçi müşterilerine destek olmak üzere önemli bir adım attı. Banka verdiği destek ile esnafın kredi taksitlerini 6 ay ertelerken, çiftçilerin ödemelerini ise bir sonraki hasat zamanına öteleyecek.

Uygulama, Şekerbank’ın Antalya şubelerine bağlı felaketten zarar gören tüm esnaf ve tarım bankacılığı müşterileri için geçerli olacak. Afetzede esnaf ve çiftçilerin söz konusu destekten yararlanabilmeleri için hasar tespit raporlarıyla birlikte Şekerbank’ın Antalya’da yer alan şubelerine başvurmaları yeterli olacak.

Kaynak: AA