Borsa İstanbul'da gong, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 40'ıncı kuruluş yıl dönümü için çaldı.

Törende konuşan SPK Başkan Taşkesenlioğlu, sermaye piyasalarının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sermaye piyasalarımız, ülkemizdeki uzun vadeli fon arz ve talebinin en verimli noktada bir araya gelmesi ve üreten şirketlerin sağladığı vefa artışının tabana yayılmasını sağlamak adına finansal sistemimizin vazgeçilmez bir parçası olarak uzun yıllardır hizmet vermektedir. Finansal mimarimizin 150 yılı aşan bir süredir sermaye piyasalarına ilişkin deneyim ve tecrübesi bulunmakla birlikte SPK'nin kuruluşundan bugüne 40 yıldır giderek güçlenen kurumsal bir kapasite inşa edilmiştir. Bu sürecin ilk aşamalarında ülkemizin uluslararası sermaye hareketleriyle uyumu sağlanırken, sonrasında yerli sermaye piyasası ürünleri ve işlem biçimleri geliştirilmeye başlanmıştır. İlerleyen aşamalarda yapılan kanun değişiklikleri sayesinde ise sermaye piyasalarımız hukuki çerçeve, teknolojik altyapı ve ürün çeşitliliği bakımından AB düzenlemeleriyle tam uyumlu hale getirilmiştir."

"Yatırımcıların ihtiyaçlarını karşılayabilecek uygun ürünler ve finansman modelleri hayata geçiriliyor"

Ali Fuat Taşkesenlioğlu, SPK'nin; şirketlerin ve tasarruf sahiplerinin sermaye piyasalarını daha çok tercih etmesini sağlayacak ihtiyaçları tespit ettiğini belirterek, "SPK, yerli ve yabancı bireysel kurumsal tüm yatırımcılarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilecek uygun ürünler ve finansman modelleri hayata geçirmektedir. Bu alanda ciddi mesafeler katedilmesine rağmen gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye, çok daha güçlü bir sermaye piyasasına ihtiyaç duymaktadır." dedi.

Uzun yıllardır 1 milyon civarında olan pay piyasası yatırımcı sayısının 2,4 milyona ulaşması ve 2021 yılında tarihi rekor seviyede, toplam 52 adet halka arz işlemi gerçekleştirilmiş olmasının sermaye piyasaları açısından farklı bir seviyeye işaret ettiğini aktaran Taşkesenlioğlu, şöyle devam etti:

"Bu potansiyeli doğru bir şekilde kullanarak sermaye piyasalarımızı daha ileri seviyelere taşıyabilmek adına SPK olarak tüm paydaşlarımızla iletişim içinde olarak piyasamızın daha da gelişmesi ve derinleşmesi için çalışmaya devam etmemiz gerektiğinin bilincindeyiz. Bu kapsamda sermaye piyasalarının imajının güçlendirilmesi temel önceliklerimiz arasındadır. Sermaye piyasalarında işlem yapan herkesin eşit şartlarda işlem yaptığına emin olmak istiyoruz. Bunun için piyasayı 7 gün 24 saat esasıyla takip ediyoruz. Bunun sonucunda gerekli düzenlemeleri ve tedbirleri de hayata geçiriyoruz.

Piyasa bozan ya da bozmaya çalışan tüm girişimleri de hangi yöntemi kullanıyorlarsa kullansınlar tespit edip caydırıcı cezalar veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Uzun vadede güçlü bir sermaye piyasası imajını sağlamamız için bunun ne kadar önemli olduğunun da farkındayız."

"Şirketlerimizi borsamıza davet ediyoruz"

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun da Borsa İstanbul'un, SPK ile birlikte şirketleri ve yatırımcıları sermaye piyasalarının sunduğu imkanlardan daha fazla faydalandırabilmek için çalıştığını ifade etti.

Ergun, devamla şunları kaydetti:

"Bu kapsamda arz tarafında daha fazla şirketin çeşitli kaynak temini imkanına kavuştuğu, talep tarafındaysa daha geniş bir yatırımcı tabanına ulaşıldığı, ayrıca piyasalarımızın ihtiyaçlarına göre yeni finansal ürün ve hizmetlerin geliştirildiği, özetle piyasalarımızın büyümesine odaklandığımız bir hedef ile İstanbul'un uluslararası finans merkezi olması konumuna güç katmaya devam edeceğiz. Bu amaçla bir yandan yatırımcılarımıza tasarruflarını değerlendirme imkanı, ortamı, alanı oluşturmaya çalışırken, diğer yandan ülkemizin büyümesine katkı sağlayan, üretim yapan, yatırım yapan, ihracat yapan, istihdam oluşturan şirketlerimizi, yatırımlarını ve büyümelerini sermaye piyasaları yoluyla finanse edebilmeleri için borsamıza davet ediyoruz. Bu amaç için bu yolda birlikte çalıştığımız üst kurulumuz SPK'yi 40'ıncı yılı nedeniyle tebrik ediyorum."