Çok Bulutlu 5.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 30.12.2024 13:06

Borsa'da bugünkü işlemlerin takası perşembe günü gerçekleşecek

Borsa İstanbul'da, bugünkü işlemlerin takası, yılbaşı tatili sebebiyle 2 Ocak Perşembe, yarınki işlemlerin takası da 3 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.

Borsa'da bugünkü işlemlerin takası perşembe günü gerçekleşecek
[Fotograf: AA]

Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.

Borsa İstanbul'da yarınki işlemlerin ardından yılbaşı tatili nedeniyle 1 Ocak'ta işlem yapılmayacak.

Pay piyasalarında bugünkü işlemlerin takası 2 Ocak Perşembe, yarın tarihli işlemlerin takası ise 3 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ise 1 Ocak'ta takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek. 31 Aralık tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 fiziki teslimat işlemleri 3 Ocak'ta yapılacak.

ETİKETLER
Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
Türkiye, yatırımların "bağlantı noktası" oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:14
İsrail hapishanesinde bir Filistinli tutuklu daha hayatını kaybetti
14:01
Atatürk'e ve dini değerlere hakaret eden zanlı tutuklandı
13:56
Meteoroloji Doğu Akdeniz'i uyardı: Fırtına bekleniyor
13:54
ASELSAN, 42 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı
13:45
Soykırımcı İsrail'in 451 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 45 bin 541'e yükseldi
13:29
Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni yıl kutlaması
Van'da 2020'den bu yana besicilere 210 bin koyun dağıtıldı
Van'da 2020'den bu yana besicilere 210 bin koyun dağıtıldı
FOTO FOKUS
HÜRKUŞ 2 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
HÜRKUŞ 2 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ