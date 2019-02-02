Geçen yıl yüzde 20,86 değer kaybıyla yatırımcısını üzen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yılı 91.270 puandan tamamladı.

Yeni yılın ilk ayında, ABD Merkez Bankasının "güvercin" açıklamalarına devam etmesiyle küresel piyasalarda artan risk iştahı, gelişmekte olan ülke piyasalarına giren fon akımları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) sıkı para politikasını koruyacağını vurgulamasından bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi 106.000 puan sınırına kadar çıktı.

Bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri veren endeks, ocak ayını yüzde 14,03 değer kazancıyla 104.074 puandan tamamladı. Endeks bu performansıyla 1997'den bu yana en iyi ocak ayı performansını gerçekleştirdi. BIST 100 endeksi 1997'nin ocak ayında yüzde 64,5 değer kazanmıştı.

İletişim sektörü öne çıktı

Aylık bazda bakıldığında, Borsa İstanbul'da hesaplanan 22 sektör endeksi içerisinden ulaştırma hariç hepsinin ocakta değer kazandığı görüldü.

Bu dönemde sektör endekslerinden iletişim yüzde 20,42 getiri sağlarken, onu yüzde 18,76 ile holding ve yatırım, yüzde 18,42 ile metal eşya makine izledi. Geçen yıl yükselen faiz ve döviz kurlarının negatif etkisiyle yüzde 31,30 değer kaybeden bankacılık endeksi ise ocak ayında 17,28 getiri sağlayarak BIST 100 endeksinin yükselmesine büyük katkı sağladı.

Yılın ilk ayında yüzde 1,27 gerileyen ulaştırma ise yatırımcısına kaybettiren tek sektör olarak kayıtlara geçti.

Gelişmiş ülke borsalarını geride bıraktı

Ocak ayındaki performansıyla gelişmiş ülke borsalarını geride bırakan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gelişmekte olan ülke borsaları arasında da ise Arjantin'nin ardından en fazla değer kazanan borsa olmayı başardı. Bu dönemde Arjantin borsası yaklaşık yüzde 20 değer kazanırken, onu yüzde 14,03 ile Borsa İstanbul, yüzde 13,64 ile Rusya borsası takip etti.

Kaynak: AA