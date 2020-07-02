Haber Giriş: Kaynak: AA
Borsa İstanbul'dan son 11 yılın en iyi çeyreklik performansı
Hazine Bakanı Albayrak, "Borsa İstanbul, nisan-haziran döneminde yüzde 29,9'luk yükselişiyle 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, borsadaki yükelişi değerlendirdi.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları söyledi:
"Borsa İstanbul, nisan-haziran döneminde yüzde 29,9’luk yükselişiyle küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışarak 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı. Sermaye piyasaları büyür, Türkiye büyür."
Etiketler: son dakika borsa istanbul bıstSon Güncelleme: 2 Temmuz 2020 Perşembe 11:43
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