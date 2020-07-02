Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 841 milyon 876 bin kilovatsaatle 30 Haziran'da, en düşük tüketim ise 631 milyon 53 bin kilovatsaatle 7 Haziran'da gerçekleşti.

Haziranda elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,23 azalarak 22 milyar 520 milyon 667 bin kilovatsaate düşerken, elektrik üretimi de yüzde 3,48 azalışla 22 milyar 233 milyon 445 bin kilovatsaate geriledi.

Elektrik üretiminin yüzde 30,1'i hidroelektrik santrallerinden, yüzde 18,8'i yerli kömür santrallerinden, yüzde 24,3'ü de ithal kömür santrallerinden sağlandı.

Üretimde rüzgar enerjisinin payı yüzde 5,7, doğal gaz santrallerinin payı ise yüzde 15,9 olarak kayıtlara geçti. Kalan yüzde 5,2'lik kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından sağlandı.

Elektrik ithalatı yüzde 122 arttı

Türkiye'nin elektrik ithalatı haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 122 artarak, 343 milyon 465 bin kilovatsaate çıktı. Geçen yıl haziranda 154 milyon 744 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmişti.

Haziranda elektrik ihracatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63,9 azalarak 56 milyon 243 bin kilovatsaat oldu. Haziran 2019'da 155 milyon 839 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.

Öte yandan, mayıs sonu itibarıyla elektrikte toplam kurulu kapasite 91 bin 932 megavata ulaştı.