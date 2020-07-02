Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.



Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Pekcan şu mesajları verdi:

Türkiye olarak pandemide sağlık alanında ayrıştığımız gibi ekonomik alanda da ayrışarak güçlü çıkış sinyali verdiğimizi düşünüyorum.

Haziranda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak 13 milyar 469 milyon dolara çıktı, mayısa göre de yüzde 35 yükseldi.

Gümrük vergileri) Aldığımız önlemlerle yerli üreticiyi, sanayiciyi korumak için kalkan oluşturduk. Bunları iş dünyasıyla revize edeceğiz.

Randevulu Sanal Sıra Projemize pilot olarak Kapıkule'de başlıyoruz.

12 bin firma ve 57 bin ürüne şikayet

Haksız fiyat artışında 12 bin firma, 57 bin ürün şikayeti geldi. 10 bin firma, 50 bin ürünün incelemesini bitirdik, bir kısmına ceza kesildi. 2 bin 400 firmanın savunmasını alıyoruz.

İkinci el araç ve konut satışında ilan edilen fiyat farklılıklarının tespiti konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığıyla çalışacağız.

Ayrıntılar geliyor...