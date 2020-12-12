Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,28 değer kazanarak haftanın son işlem gününü 1.370,70 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.371,00 puanla da rekor seviyeyi gördü.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,34 puan artarken, toplam işlem hacmi 30,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,79 ve holding endeksi yüzde 1,25 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,08 ile metal, ana sanayi, en çok kaybettiren ise yüzde 1,45 ile orman, kağıt, basım oldu.

BIST 100 endeksi, günü 1.370,70 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.371,00 puanla da rekor seviyeyi gördü.