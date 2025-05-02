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Ekonomi
AA 02.05.2025 13:43

Borsa İstanbul'da usulsüz işlemlere 12 tutuklama talebi

Borsa İstanbul (BIST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde dolandırıcılık yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Borsa İstanbul'da usulsüz işlemlere 12 tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, BIST pay piyasasında işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler gerçekleştirildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlamasıyla gözaltına alınan 13 zanlının savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

Bu kapsamda 12 şüpheli tutuklama, 1 zanlı ise adli kontrol istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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