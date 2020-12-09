Haber Giriş: 9 Aralık 2020 Çarşamba 18:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da rekorlar günü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,78 değer kazanarak günü 1.350,32 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.360,63 puanla da rekor seviyeyi gördü.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,43 puan artarken, toplam işlem hacmi 37,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 2,55 ve holding endeksi yüzde 1,33 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 1,36 ile turizm oldu.
BIST 100 endeksi, bankacılık hisselerinin öncülüğünde yüzde 0,78 değer kazanarak günü 1.350,32 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.360,63 puanla da rekor seviyeyi gördü. BIST Sınai endeksi ise rekorlarını devam ettirdi.
Etiketler: Borsa Borsa İstanbul Bankacılık
Sıradaki Haber
EPDK'dan faturalarla ilgili açıklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz