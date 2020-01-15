Ekonomi
Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı15 Ocak 2020 Çarşamba 10:11 - Son Güncelleme 15 Ocak 2020 Çarşamba 10:43
Borsa İstanbul, 121 bin 579 puanla tüm zamanların rekorunu kırdı.
[Fotoğraf: AA ]
Borsa İstanbul en son Ocak 2018 tarihinde 121 bin 532 puanı görmüştü.
Yükselişini 2020 yılında sürdüren endeks, 121 bin 800 seviyesini aştı.
Endeks dün, 121 bin 423 puanla kapanışını tarihi rekorla tamamlamıştı. Uzmanlar BIST endekslerinde yükselişin devam edeceğini belirtiyor.
Kaynak: TRT Haber
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