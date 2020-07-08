Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) finansal yatırım araçlarının Haziran ayı reel getiri oranlarını açıkladı.

Haziran ayında en yüksek reel getiri, tüketici fiyat endeksi ile indirgendiğinde yüzde 9 virgül 42 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Bunu Devlet İç Borçlanma Senetleri, Euro takip etti. Mevduat faizi, külçe altın ve dolar ise yatırımcısına kaybettirdi.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında oldu. Külçe altın TÜFE'ye göre yüzde 32 virgül 43 oranında yatırımcısına kazandırdı.

Devlet iç borçlanma senetleri ve mevduat faizi de yıllık en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım araçları oldu.