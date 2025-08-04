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Ekonomi
AA 04.08.2025 10:07

Borsa İstanbul haftaya 10.807,25 puandan başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,56 yükselişle 10.807,25 puandan başladı.

Borsa İstanbul haftaya 10.807,25 puandan başladı

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,04 değer kazanarak 10.746,98 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 60,27 puan ve yüzde 0,56 artışla 10.807,25 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,75, holding endeksi yüzde 0,52 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,79 ile metal eşya makina, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,54 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan istihdam verilerinin ardından ülke ekonomisinin gücünü kaybedeceğine yönelik endişelerin devam etmesiyle karışık bir seyir izlenirken, bu hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ilişkin olumlu öngörüler ve jeopolitik risklerin fiyatlamalar üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puanın direnç, 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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