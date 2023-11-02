Çok Bulutlu 19.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 02.11.2023 13:21

Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,66 değer kazanarak 7.653,25 puana yükseldi.

Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

 

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 124,68 puan artışla 7.653,25 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 49,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,55, holding endeksi yüzde 1,17 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,28 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 2,23 ile turizm oldu.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası İdare Merkezi'nde düzenlediği bilgilendirme toplantısında, 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65, 2024 yıl sonu tahminini yüzde 36 ve 2025 yıl sonu tahminini yüzde 14 olarak güncellediklerini bildirdi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) dünkü faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasa beklentilerine paralel olması nedeniyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, piyasaların İngiltere Merkez Bankasının (BoE) para politikası kararlarına odaklandığını belirtti.

Dün Fed, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit tutarken, bankadan yapılan açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitenin üçüncü çeyrekte "güçlü" hızda büyüdüğüne işaret ettiği bildirildi.

Fed Başkanı Jerome Powell da bankanın politika kararı sonrasında düzenlediği basın toplantısında, enflasyonu yüzde 2 hedefine indirme konusunda kararlı olduklarının altını çizerek, ilave para politikası sıkılaştırmasının kapsamı ve politikanın ne kadar süreyle kısıtlayıcı kalacağı konusunda gelen verilere ve gelişen görünümle risklere göre karar alacaklarını anlattı.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise BoE'nin faiz kararının yanı sıra ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), fabrika siparişleri ile İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.700 seviyesinin direnç, 7.480 ve 7.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Borsa Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
Fatih, yeni müjdeler için Karadeniz'de sondaja devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:03
İsrail ordusu, Lübnan sınırında tanksavar füzelerini vurduğunu duyurdu
15:00
İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırıları sonucu 40 bin zeytin ağacı tamamen yandı
15:03
Memur ve emeklilerin maaş zammı ne kadar olacak?
14:54
İsrail'in Gazze saldırılarında 52 cami tamamen yıkıldı
15:01
İsrail Miras Bakanı'ndan skandal paylaşım: Toprakları İsrail askerlerine tahsis edeceğiz
14:45
Mersin'de kaçak kazı yapan kişilere suçüstü
Yerli hava kirliliği sensörleri daha yüksek çözünürlükte veri sağlayabilecek
Yerli hava kirliliği sensörleri daha yüksek çözünürlükte veri sağlayabilecek
FOTO FOKUS
İsrail, katliamlarını sahte videolarla gizlemeye çalışıyor
İsrail, katliamlarını sahte videolarla gizlemeye çalışıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ