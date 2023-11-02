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Ekonomi
AA 02.11.2023 12:27

TCMB Başkanı Erkan'dan dijital para açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Dijital para 1. faz çalışmaları raporunun yıl sonuna kadar yayınlanmasını planlıyoruz. İkinci fazda, 2024'te hukuki, iktisadi güvenlik boyutları ele alınacak" dedi.

TCMB Başkanı Erkan'dan dijital para açıklaması

Erkan, Merkez Bankası İdare Merkezi'nde düzenlediği bilgilendirme toplantısında, yılın 4. Enflasyon Raporu'nu paylaştı.

Modelleme çerçevelerini, tahmin performansını iyileştirmeye yönelik olarak, büyük şokların doğrusal olmayan etkilerini içerecek şekilde güncellediklerini belirten Erkan, gelecek döneme ilişkin enflasyon beklentilerini anlattı.

Erkan, "Bu yıl sonu tahmin orta noktalarını 2023 için yüzde 65, 2024 için yüzde 36 ve 2025 için yüzde 14 olarak güncelledik. Tahmin aralıklarının alt ve üst noktalarını da 2023 yılı için yüzde 62 ve 68, 2024 yılı için ise yüzde 30 ve 42 olarak revize ettik. Bu noktada, iki hususun altını çizmek isterim. İlk olarak, jeopolitik riskler ve yönetilen/yönlendirilen fiyatlara ilişkin belirsizliklerin artması nedeniyle tahminlerimiz üzerindeki belirsizlik aralığını genişlettik. İkinci olarak, tahminlerimizi yukarı yönlü güncellemiş olsak da dezenflasyonun başlama zamanı, hızı ve seyrinde bir değişiklik olmayacağını değerlendiriyoruz." diye konuştu.

"Dezenflasyonu tesis etmekte kararlıyız"

TCMB Başkanı Erkan, "Toplumun refahı için özverili ve kararlı şekilde dezenflasyonu tesis etmekte kararlıyız. Bu, toplumumuz için yapmamız gereken en büyük hizmet." dedi.

"Dijital para 1. faz çalışmaları raporunun yıl sonuna kadar yayınlanmasını planlıyoruz"

Erkan, "Dijital para 1. faz çalışmaları raporunun yıl sonuna kadar yayınlanmasını planlıyoruz. İkinci fazda, 2024'te hukuki, iktisadi güvenlik boyutları ele alınacak." ifadelerini kullandı.

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