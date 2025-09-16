Parçalı Bulutlu 23.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 16.09.2025 10:05

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 artışla 11.034,02 puandan başladı.

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 6,06 değer kazanarak 11.000,26 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,77 puan ve yüzde 0,31 artışla 11.034,02 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,21 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,17 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 5,01 ile finansal kiralama faktoring, en fazla gerileyen ise yüzde 0,99 ile turizm oldu.

Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında gerçekleşen görüşmeden gelen olumlu haberler ile faiz indirim sürecine ilişkin güçlü beklentilerin etkisiyle pozitif bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve konut satışları, yurt dışında ise Avro Bölgesinde Zew ekonomik güven endeksi ve sanayi üretimi, ABD'de ise perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.400 seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Borsa Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
Borsa İstanbul’da "manipülasyon" operasyonu: 14 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:54
Doğu Karadeniz'den 8 ayda 27 ülkeye su ürünü ihracatı
10:56
TRT Akademi'de online editörlük eğitimi başlıyor
10:49
Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde "12 Eylül" yoğunluğu yaşandı
10:45
BM Filistin Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu: İsrail Gazze'de soykırım yapıyor
10:43
Ücretli çalışan sayısı yüzde 1,2 artışla 16,1 milyon oldu
10:41
Gazze'de son 24 saatte 1'i çocuk 3 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
Küresel Sumud Filosu'ndaki Deir Yasin adlı tekne Tunus'tan Gazze’ye doğru çıktı
Küresel Sumud Filosu'ndaki Deir Yasin adlı tekne Tunus'tan Gazze’ye doğru çıktı
FOTO FOKUS
Motosiklet kasasıyla aracın üzerinden savruldu: O anlar kamerada
Motosiklet kasasıyla aracın üzerinden savruldu: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ