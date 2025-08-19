Açık 24ºC Ankara
Ekonomi
AA 19.08.2025 10:05

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,28 yükselişle 10.960,78 puandan başladı.

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,54 değer kazanarak 10.929,77 puandan tamamladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,02 puan ve yüzde 0,28 artışla 10.960,78 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi yüzde 0,27 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,78 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,32 ile elektrik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görüşmesi sonrası Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde ikinci çeyrek işsizlik oranı ve uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puanın direnç, 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

