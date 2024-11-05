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Ekonomi
AA 05.11.2024 10:03

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 0,59 yükselişle 8.714,65 puandan başladı.

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 50,77 puan ve yüzde 0,59 yükselişle 8.714,65 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,78, holding endeksi yüzde 0,53 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,18 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 0,30 ile menkul kıymetler yatırım ortaklığı oldu.

Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,49 değer kaybederek 8.663,88 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD'de bugün gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri öncesinde karışık bir seyir öne çıkarken, birbirine çok yakın gelen anket sonuçları ve siyasi belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD başkanlık seçimlerinin yanı sıra İngiltere'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de dış ticaret dengesi ve ISM hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.850 ve 9.000 puanın direnç, 8.600 ve 8.520 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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