Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,80 puan ve yüzde 0,19 artarak 1.455,46 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,42 ve holding endeksi yüzde 0,36 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,62 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 0,52 ile iletişim oldu.

BIST 100 endeksi, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 1,31 yükselişle 1.452,67 puandan tamamladı.