Haber Giriş: 10 Eylül 2021 Cuma 09:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,19 artışla 1.455,46 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,80 puan ve yüzde 0,19 artarak 1.455,46 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,42 ve holding endeksi yüzde 0,36 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,62 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 0,52 ile iletişim oldu.
BIST 100 endeksi, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 1,31 yükselişle 1.452,67 puandan tamamladı.
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